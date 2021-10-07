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بايدن وشي يخططان لعقد قمة افتراضية بين الولايات المتحدة والصين قبل نهاية العام

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا من حيث المبدأ على أن يعقد رئيساهما اجتماعًا افتراضيًا قبل نهاية العام، بعد محادثات رفيعة المستوى تهدف إلى تحسين التواصل بين البلدين.

كان الاجتماع المغلق في فندق بمطار في مدينة زيورخ السويسرية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي أول لقاء وجهًا لوجه منذ عرض علني وغير عادي للمظالم في ألاسكا في مارس. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الاجتماع كان متابعة لمكالمة الرئيس جو بايدن في 9 سبتمبر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي كان يبدو قبلها أن أكبر اقتصادين في العالم قد علقوا في طريق مسدود.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان أثار مخاوف بشأن القضايا الخلافية مثل تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي، وكذلك بشأن حقوق الإنسان ومواقف بكين من هونج كونج وشينجيانغ وتايوان. لكن في نهاية اليوم، قالت كل من بكين وواشنطن إن المحادثات التي استمرت ست ساعات كانت بناءة وصريحة. قال الجانب الأمريكي إن اللهجة مختلفة تمامًا عن ألاسكا.

وصرح المسؤول الامريكي للصحفيين "خرجنا من محادثات اليوم اتفاقا من حيث المبدأ على عقد اجتماع (قمة) ثنائي افتراضي قبل نهاية العام." وردا على سؤال عن مزيد من التفاصيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "ما زلنا نعمل من خلال الشكل الذي سيبدو عليه ذلك، ومتى وبالطبع التفاصيل النهائية التي لم نحصل عليها بعد".

كانت التكهنات المبكرة هي أن الاثنين قد يجتمعان شخصيًا في قمة مجموعة العشرين في إيطاليا في أكتوبر، لكن شي لم يغادر الصين منذ تفشي الوباء في أوائل العام الماضي. واوضح المسؤول: "محادثة اليوم، بشكل عام، كانت مشاركة ذات مغزى وموضوعية أكثر مما كان لدينا حتى الآن دون مستوى القائد"، مضيفًا أن واشنطن تأمل أن تكون "نموذجًا للقاءات في المستقبل".

ومع ذلك، قال المسؤول إنه لا ينبغي أن يُنظر إلى ذلك على أنه تحسن في العلاقات. واضاف "ما نحاول تحقيقه هو حالة مستقرة بين الولايات المتحدة والصين حيث يمكننا التنافس بشكل مكثف ولكن إدارة تلك المنافسة بشكل مسؤول."

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن يانغ أبلغ سوليفان أن المواجهة ستضر بالبلدين والعالم. وقال بيان الوزارة "اتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات... لتعزيز الاتصال الاستراتيجي وإدارة الخلافات بشكل صحيح وتجنب الصراع والمواجهة".

الكلمات المفتاحية

توترات الصين الولايات المتحدة

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