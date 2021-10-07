اعتماد 3 حكام من الفيوم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"





وأوضحت المنطقة أن الحكام الثلاثة وهم عمرو رمضان حكم ساحة، وعلاء صبري صادق حكم فار، ورجب محمد مساعد حكم فار.



كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعتمد 74 حكما مصريا جديدًا للعمل بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي عقدت لهم طوال شهر سبتمبر الماضي، تحت إشراف الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، ومحمد عبادة مدير المشروع، وفريد منصور مسؤول إعادة تشغيل RO.



وقد جاء اعتماد الاتحاد الدولي للدفعة الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة REF و24 حكم فيديو VAR و26 حكم فيديو مساعد AVAR لينضموا إلى زملائهم القدامى الذين تم اعتمادهم الموسم الماضي وعددهم 46 حكما.



أعلنت منطقة الفيوم لكرة القدم، اعتماد 3 حكام من محافظة الفيوم، في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن قائمة اعتمدها الفيفا ضمن 74 حكما مصريا، عقب اجتيازهم الاختبارات.