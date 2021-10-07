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أسعار صرف "الريال السعودي" اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:57 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الاقتصادي

استقر سعر الريال السعودى اليوم  الخميس 7-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.17  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.


أو غلقت البنوك تعاملاتها، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، أمام عملائها بالتزامن مع قرار البنك المركزي اعتبار اليوم اجازة رسمية بجميع البنوك احتفالا بذكرى انتصارات 6 أكتوبر.


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