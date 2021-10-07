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عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:00 ص
حراس الأهلي
حراس الأهلي
أمل الحلفاوي
كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل إصابة مصطفى مخلوف، حارس مرمى فريق الشباب في النادي الأهلي.

وكان مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي، قد نقل إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، على إثر هذه الإصابة.

وأوضحت التقارير أن مخلوف تعرض لإصابة قوية في الرأس، بعد اشتراكه مع أحد زملائه في مران الفريق مواليد 2003، وحتى الآن يتواجد في المستشفى.

وأكدت التقارير أن حالة الحارس قد تحسنت بشكل كبير، وسوف يغيب عن صفوف الفريق لمدة أسبوعين.

وكان مخلوف قد انتقل إلى صفوف الأهلي، قادمًا من الترسانة، في الموسم الحالي، وتم تصعيده لخوض التدريبات مع الفريق الأول تحت قيادة بيتسو موسيماني، فضلا عن تواجده مع فريقه بقطاع الناشئين.

مخلوف نال إشادة مدرب حراس الأهلي، ميشيل يانكون، بعد تصعيده لخوض التدريبات مع الفريق الأول في الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية

محمد مخلوف حراس الأهلي الدوري المصري

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