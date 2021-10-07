أعرب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي عن اهتمامه بالتعاقد مع التونسي حمدي النقاز نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية بطولة الدوري والمقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر الحالي.





البنك الأهلي يخطط لضم نجم الزمالك





وألمح مصدر في البنك الأهلي أنه من الوارد التعاقد مع النقاز في حالة فشل الزمالك في حل أزمة القيد التي يعاني منها الفارس الأبيض في الفترة الحالية.





وكان حمدي النقاز قد عاد إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي.





وقام النقاز بعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك في الفترة الحالية لوضع جميع السيناريوهات من أجل معرفة مصير النجم التونسي في حالة فشل قيده خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



