مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

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الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:00 ص
برشلونة
برشلونة
غدير أحمد
أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة بتدعيم صفوفه بأحد نجوم مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وانتشرت العديد من الأقاويل خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن الفريق الكاتالوني يضع عينه على نجم مانشستر سيتي، الدولي الإنجليزي، رحيم سترلينج لتدعيم صفوفه، وذلك عقب رحيل الثنائي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك ثقة داخل برشلونة في قدرة النادي على إحضار سترلينج إلى كامب نو".

وأضافت:"وهذا يعزز من طموح الفريق الكاتالوني وموقف المدير الفني بيب جوارديولا من اللاعب إذ بات خارج اختياراته غالبا للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي".

وأوضحت الصحيفة أن رحيل جريزمان في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، منح برشلونة الفرصة لتقوية الفريق بصفقات كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلي أن خروج ميسي وجريزمان، وتخفيض فاتورة الرواتب، أصبح برشلونة قادرًا على استثمار ما يقرب من 20 مليون يورو لضم سترلينج، كما يمكن زيادة هذا الرقم، إذا رحل أي لاعب آخر في يناير المقبل.

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