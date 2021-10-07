البحوث الفليكة تكشف تفاصيل ظاهرة "شهب التنين" اليوم

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زخات الشهب ظاهرة فلكية غير مقلقة، نافيا ما تردد بشأن أن زخات الشهب تؤدي إلى انقطاع خدمة الإنترنت.



وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أننا سنشهد اليوم زخات شهب التنين، وتكثر في نهاية الصيف وبداية فصل الخريف، وأفضل وقت لرؤيتها بعد الغروب مباشرة وحتى منتصف الليل، ولا نحتاج تليسكوب لرؤيتها.



ونوه بأننا سنشهد شهب الجباريات يومي 21 و22 أكتوبر، مناشدا هواة الفلك متابعتها، فضلا عن أننا سنشهد ظاهرة اقتراب القمر بكوكب الزهرى بعد غد، لافتا إلى أن كل هذه الظواهر يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

