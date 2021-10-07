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رئيس أساقفة كانتربري يصل القاهرة ويبدأ رحلته بزيارة دير الأنبا مقار

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:10 ص
رئيس أساقفة كانتربري
رئيس أساقفة كانتربري
ماريان ناجى
وصل جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، صباح اليوم الخميس، إلى القاهرة، حيث كان في استقباله دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك ضمن برنامج مكثف لويلبي بمصر يدشن فيه إقليمًا جديدًا للكنيسة الأسقفية يحمل اسم إقليم الإسكندرية.

من جانبه أكد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية في بيان له اليوم الخميس، إن ويلبي بدأ رحلته لمصر بزيارة دير الأنبا مقار القبطي بوادي النطرون وذلك لقضاء وقت للصلاة والتأمل هناك.

وأشار فوزي، إلى أن الكنيسة الأسقفية بمصر كثفت استعداداتها لاستقبال حفل التدشين الذي وصفه بالتاريخي مساء غدًا الجمعة على أن يسبق ذلك مؤتمرًا صحفيًا يجيب فيه ويلبي عن أسئلة الصحافة المحلية والعالمية وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

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رئيس أساقفة كانتربري الانبا مقار الاسكندرية اخبار مصر

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