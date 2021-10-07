نجم إيطاليا: أداء جافي أبهرني

أكد إيمرسون، ظهير المنتخب الإيطالي لكرة القدم ، عقب الخسارة أمام إسبانيا 2-1 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية إنه انبهر بأداء جافي الذي بات وهو في الـ17 من عمره أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع منتخب إسبانيا .





وقال إيمرسون في تصريحات لمحطة (راي) الإيطالية عقب المباراة التي أقيمت في مدينة ميلانو الليلة الماضية "نعم جابي أبهرني. لم أكن أعرفه. قدم مباراة رائعة . يبدو أنه يتمتع بإمكانات هائلة".





ومن ناحية أخرى امتدح إيمرسون أداء منتخي إسبانيا قائلا "إنها جيدة ويجب الإعجاب بها. تقدم كرة قدم جيدة".





وكان جافي، لاعب وسط برشلونة، قد شارك أساسيا مع إسبانيا أمام إيطاليا في المباراة التي أنهى فيها "الماتادور"سلسلة من 37 مباراة دون هزيمة للأتزوري.





وشارك جافي، الذي بدأ 3 مباريات فقط مع برشلونة، في التشكيلة الأساسية لإسبانيا وعمره 17 عاما و62 يوما.



