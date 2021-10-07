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أستراليا ترحب بقرار فرنسا إعادة سفيرها إلى كانبرا على خلفية أزمة الغواصات

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
وكالات

رحبت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، بقرار فرنسا إعادة سفيرها إلى كانبرا على خلفية أزمة الغواصات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات سيكون له تأثير محدود على فرنسا يقتصر على فقدان مئات الوظائف.

 

وأضاف ماكرون، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن اليونان ستشتري 3 فرقاطات من فرنسا في إطار تحالف دفاعي جديد.

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