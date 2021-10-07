ننشر لكم في السطور التالية، كل ما تريد معرفته حول استخراج الاشتراكات على قطارات السكة الحديد، تزامنا مع بدء الدراسة.

ومن المقرر أن اشتراكات الطلاب تصرف للطلاب المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلاب الانتساب الموجه فقط، و تكون مدة اشتراك الطلبة من بداية العام الدراسى حتى نهاية العام الدراسى فقط، وعن تفاصيل اخرى حول الاشتراكات إليكم التالي:





1- الذهب لمكاتب الاشتراكات المتواجدة بالمحطات الرئيسية.

2- قم بشراء استمارة اشتراك واستيفاء البيانات الموجودة بها ووضع الصورة الشخصية في مكانها المحدد.

3- قم باعتماد استمارة الاشتراك من جهة الإدارة.

4- لا بد أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبياناتك الشخصية.

5- يسمح لحامل اشتراكات الطلبة باستقلال قطارات الدرجة الثانية المميزة فقط (القطارات العادية بنوعيها المسماة القطارات المميزة والقطارات المطورة).

6- الدعم على اشتراكات الطلبة يبلغ 98%.

7- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر - 3 شهور - 9 شهور – 12 شهرا) حسب رغبة الراكب.

8- تختلف قيمة الاشتراك وفق نوعه والمسافة التي سيقطعها طالب الاشتراك بين محطتى القيام والوصول.

9- يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد لمن دون السن مع استمارة الاشتراك.