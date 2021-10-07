منظمة الصحة العالمية ترسل مساعدات كوفيد 19 لكوريا الشمالية

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ترسل مساعدت كوفيد 19 إلى كوريا الشمالية عبر ميناء داليان الحدودي الصيني، على الرغم من المؤشرات القليلة التي دلت على أن كوريا الشمالية خففت عمليات إغلاق الحدود الصارمة لمنع انتشار الفيروس.





وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي الأخير لجنوب وشرق آسيا، والذي يغطي الفترة حتى نهاية سبتمبر، إنها بدأت الشحنات عبر ميناء داليان في الصين القريب من الحدود مع كوريا الشمالية. واوضحت الوكالة، مشيرة إلى كوريا الشمالية بالأحرف الأولى من اسمها الرسمي: "لدعم كوريا الشمالية بالإمدادات الطبية الأساسية لكوفيد 19، بدأت منظمة الصحة العالمية الشحنة عبر ميناء داليان بالصين للتخزين الاستراتيجي وإرسال المزيد إلى كوريا الشمالية".





ولم توضح منظمة الصحة العالمية ما إذا كانت المساعدات قد وصلت بالفعل إلى كوريا الشمالية، ولم يرد متحدث باسم الوكالة على الفور على طلب للتعليق.





فرضت كوريا الشمالية قيودًا صارمة عندما بدأت جائحة الفيروس التاجي العام الماضي، وأغلقت حدودها وإجراءات أخرى فيما اعتبرته مسألة بقاء وطني. وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها اختبرت ما لا يقل عن 40700 شخص لفيروس كورونا دون أي نتائج إيجابية حتى 23 سبتمبر.



