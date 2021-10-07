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منظمة الصحة العالمية ترسل مساعدات كوفيد 19 لكوريا الشمالية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ترسل مساعدت كوفيد 19 إلى كوريا الشمالية عبر ميناء داليان الحدودي الصيني، على الرغم من المؤشرات القليلة التي دلت على أن كوريا الشمالية خففت عمليات إغلاق الحدود الصارمة لمنع انتشار الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي الأخير لجنوب وشرق آسيا، والذي يغطي الفترة حتى نهاية سبتمبر، إنها بدأت الشحنات عبر ميناء داليان في الصين القريب من الحدود مع كوريا الشمالية. واوضحت الوكالة، مشيرة إلى كوريا الشمالية بالأحرف الأولى من اسمها الرسمي: "لدعم كوريا الشمالية بالإمدادات الطبية الأساسية لكوفيد 19، بدأت منظمة الصحة العالمية الشحنة عبر ميناء داليان بالصين للتخزين الاستراتيجي وإرسال المزيد إلى كوريا الشمالية".

ولم توضح منظمة الصحة العالمية ما إذا كانت المساعدات قد وصلت بالفعل إلى كوريا الشمالية، ولم يرد متحدث باسم الوكالة على الفور على طلب للتعليق.

فرضت كوريا الشمالية قيودًا صارمة عندما بدأت جائحة الفيروس التاجي العام الماضي، وأغلقت حدودها وإجراءات أخرى فيما اعتبرته مسألة بقاء وطني. وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها اختبرت ما لا يقل عن 40700 شخص لفيروس كورونا دون أي نتائج إيجابية حتى 23 سبتمبر.

شكك المسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في ادعاء كوريا الشمالية أنها لم تكن لديها أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكن لم يتم تأكيد أي علامات على تفشي المرض بشكل كبير. وقال مسؤول في وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، التي تتعامل مع العلاقات مع كوريا الشمالية، لوكالة يونهاب للأنباء إنه بينما أظهرت بيانات الجمارك الصينية أنه رغم ان طرق الشحن البحري بين كوريا الشمالية والصين تفتح على ما يبدو، الا انه لم يتم الكشف عن علامات لحركة البضائع عبر الطرق البرية بين البلدين.

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحه العالمية كوريا الشمالية كورونا

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