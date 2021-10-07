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الأرصاد: أجواء خريفية اليوم وطقس مائل للحرارة (بيان بالدرجات)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس لموافق 7 من أكتوبر لعام 2021 ميلاديا.

استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء
وتوقعت الأرصاد الجوية أن طقس الخميس يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

نشاط للرياح وشبورة مائية
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس، تسجل القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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