الأرصاد تكشف تحولات في حالة الطقس بالتزامن مع بداية الدراسة (فيديو)

قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مختلف أنحاء الجمهورية تشهد أجواء خريفية حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري نهارا، ومائل للبرودة ليلا.



وأشارت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن حدوث تقلبات جوية من سمات فصل الخريف، منوهة بأنه من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الأحد المقبل بالتزامن مع بداية الغام الدراسي الجديد.



وأوضحت متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع درجتين من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن الارتفاع الأكبر سيكون سيكون على جنوب الصعيد.

