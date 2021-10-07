Advertisements

معلومات مهمة عن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل ومعلومات مهمة حول مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتى توليد كهرباء بالوطن العربي بين مصر والسعودية، الذي يتيح إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج في المستقبل، وتبلغ التكلفة إلاجمالية للمشروع مليار 800 مليون دولار يتحمل الجانب المصري منهم 8 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، عند تشغيله سيحقق عددا من الفوائد المشتركة للبلدين منها:

- تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها. 
- الاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

وعن المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إليكم التالي:

1- يمثل المشروع ارتباطاً قوياً بين مصر والسعودية بإجمالي قدرات 150 ألف ميجا وات.

2- تمثل إجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من إجمالى الطاقة المنتجة بالوطن العربي.

3- تبلغ إجمالي قدرة خط الربط بين مصر والسعودية 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.

4- يتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.

5- يربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا.

6- يستغرق إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 42 شهرا من تاريخ توقيع العقود.

7- تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات فى أكتوبر 2024.

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ أقل من ساعة

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم الجدل حول رحيل ظهير الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

منذ أقل من ساعة

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يختار بديل أفشة أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من ميسي بشأن الانتقال لباريس

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

منذ حوالي 10 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

تصريح ناري من ميسي بشأن الانتقال لباريس

09:34 ص

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

10:00 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements