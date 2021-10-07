معلومات مهمة عن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل ومعلومات مهمة حول مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتى توليد كهرباء بالوطن العربي بين مصر والسعودية، الذي يتيح إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج في المستقبل، وتبلغ التكلفة إلاجمالية للمشروع مليار 800 مليون دولار يتحمل الجانب المصري منهم 8 مليارات جنيه.





ومن المقرر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، عند تشغيله سيحقق عددا من الفوائد المشتركة للبلدين منها:

- تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها. - الاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.



وعن المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إليكم التالي:





1- يمثل المشروع ارتباطاً قوياً بين مصر والسعودية بإجمالي قدرات 150 ألف ميجا وات.





2- تمثل إجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من إجمالى الطاقة المنتجة بالوطن العربي.





3- تبلغ إجمالي قدرة خط الربط بين مصر والسعودية 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.





4- يتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.





5- يربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا.





6- يستغرق إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 42 شهرا من تاريخ توقيع العقود.





7- تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات فى أكتوبر 2024.