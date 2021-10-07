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بعد طرح ألبومه الجديد "يا فاتني".. محمد حماقي يتصدر تريند جوجل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:39 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
ريهام كمال

تصدر النجم محمد حماقي، مؤشرات البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد طرحه ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" مساء أمس الأربعاء عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغاني، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى: "زيها مين"، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة" و"عرض مستمر".

فيما طرح 5 أغاني جديدة اليوم، وهم "يا فاتني" وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى "ظلموني"، و"ولا ليلة من لياليك"، و"يا نسيم" وأخيرًا "بنفارق".



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