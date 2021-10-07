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طلب إحاطة لـ "الصحة" بسبب أزمة نقص أسرة الرعاية المركزة ببعض المستشفيات

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:25 ص
النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
دينا عبد الستار
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن نقص أسرة الرعاية المركزة، ومعاناة المرضى فى الحصول على الخدمة الطبية بعد ارتفاع قوائم الانتظار مرة أخرى.

وأوضح محسب، في طلبه، اليوم الخميس، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الأخيرة وفى القلب منها حملة 100 مليون صحة، تلك الحملة التى كان ومازال لها صدى كبير ونتائجها ملموسة لجميع المصريين بمختلف فئاتهم، كما تم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة أرقام بالموازنة العامة للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، ترجمة هذه التوجيهات والاهتمام من قِبل القيادة السياسية فى صورة واقع ملموس على الأرض، ويكون ذلك من خلال العمل على النهوض بالبنية التحتية للمستشفيات، والعمل على التطوير المستمر، وحل أزمة عجز الأطباء، ومواجهة مشكلة نقص المستلزمات والأجهزة ببعض المستشفيات والتخصصات الطبية النادرة، على أن يكون هناك منظومة متخصصة لمتابعة الجهود التى تتم فى هذا الصدد على وجه التحديد، خاصة وأن منظومة الصحة تمس جميع المواطنين بشكل مباشر.

وشدد عضو النواب، على ضرورة العمل من خلال قاعدة بيانات شاملة، تضم كافة البيانات الخاصة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، سواء عدد أسرة الرعاية المركزة، وقوائم الانتظار والبنية التحتية والمستلزمات والأجهزة الطبية والأماكن الشاغرة بها، ويتم تحديث هذه البيانات بشكل دورى وذلك من خلال تطبيق وذلك لن يتحقق سوى من خلال ميكنة المنظومة بشكل كامل للتيسير على المرضى وتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى فى ظل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

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وزارة الصحة مجلس النواب قوائم الانتظار البرلمان اسرة الرعاية المركزة اخبار مصر

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