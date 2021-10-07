وصفة جديدة لتحضير شوربة العدس

إذا كنت تبحثين عن وصفات جديدة لتحضير العدس في المنزل بدلا من الوصفات التقليدية المعتادة اتبعي وصفة العدس بالليمون والسلق عن طريق المقادير وطريقة لتحضير التالية:





المقادير

- عدس بنّي : 2 كوب

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة)

- الماء : لتر ونصف

- السلق الأخضر : حزمة

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- الكمون : ملعقة صغيرة (أو أكثر بحسب الرغبة)

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- ملح : حسب الرغبة





طريقة التحضير

سخّني الماء في قدر على نار متوسطة واسلقي فيه العدس لحوالي 20 دقيقة.

اغسلي السلق وافصلي الأوراق عن الضلوع، وقطّعي الجزء الأعلى من الضلوع إلى قطع متوسّطة الحجم، وافرمي الأوراق فرماً خشناً.

بعد مرور الدقائق الـ20، أضيفي مكعبات البطاطس إلى القدر مع أوراق وضلوع السلق، وخففي النار وغطّي القدر.

سخّني الزيت في مقلاة، واقلي فيه شرائح البصل حتى تذبل، ثم أضيفي الثوم المهروس وحرّكي المكونات حتى تنضج، وارفعيها عن النار.

عندما تبدأ مكعبات البطاطس تنضج، أضيفي البصل والثوم إلى القدر.

عندما تغلي الشوربة، ضعي فوقها عصير الليمون الحامض والنعناع اليابس، ونكهي بالملح والفلفل بحسب الرغبة وقدميها.