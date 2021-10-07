Advertisements

في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:30 ص
وضع إكليل الزهورعلى قبر الجندي المجهول
وضع إكليل الزهورعلى قبر الجندي المجهول
شيماء الريس
وضع كلا من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والعقيد إسلام هلال نائب المستشار العسكري وممثل الجيش الثاني الميداني، واللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 48 لـنصر أكتوبر المجيد.

شهدت الاحتفال جمع كبير من المواطنين وشباب مديرية الشباب والرياضة ومديرية التعليم، وشارم الاطفال والشباب من أبناء محافظة بورسعيد، برفع أعلام مصر، واحتفلوا على نغمات الأغاني الوطنية بذكرى 1973.

وعزفت فرقة الموسيقي العسكرية النشيد الوطني، ووقف الجميع يشهد لحظة من لحظات انتصار وتلاحم أبناء الجيش والشعب، التي تجسدت في ميدان الشهداء ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد دفعة أمل لكل الشعب المصري، فرصة عظيمة لاستعادة روح التحدي والإرادة، مؤكدًا أن كل جيل يصنع لنفسه انتصاراته الخاصه، وقد صنع أبطال أكتوبر النصر، ويصنع الشعب المصري في هذه المرحلة معركة جديدة للبناء والتنمية سوف يحقق النصر بها.
في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول
في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول
في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول
في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول
في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول
في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول
في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول
في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول

الكلمات المفتاحية

نصر اكتوبر محافظ بورسعيد قبر الجندي المجهول عادل الغضبان انتصارات اكتوبر اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يختار بديل أفشة أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 16 ساعة

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

منذ حوالي 9 ساعات

بوجبا يصدم ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ 42 دقيقة

نجم إيطاليا: أداء جافي أبهرني

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريح ناري من ميسي بشأن الانتقال لباريس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 16 ساعة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن يضعون إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول (صور)

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول فى الذكرى ٤٥ لنصر أكتوبر (صور)

"الجيش المصري رجال".. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بذكرى نصر أكتوبر؟

وزير الدفاع ينيب قادة الجيش في وضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

قنا تحتفل بالذكرى 46 لنصر أكتوبر.. إكليل على قبر الجندي المجهول (صور وفيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

10:00 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

11:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements