في ذكرى النصر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول

شهدت الاحتفال جمع كبير من المواطنين وشباب مديرية الشباب والرياضة ومديرية التعليم، وشارم الاطفال والشباب من أبناء محافظة بورسعيد، برفع أعلام مصر، واحتفلوا على نغمات الأغاني الوطنية بذكرى 1973.



وعزفت فرقة الموسيقي العسكرية النشيد الوطني، ووقف الجميع يشهد لحظة من لحظات انتصار وتلاحم أبناء الجيش والشعب، التي تجسدت في ميدان الشهداء ببورسعيد.



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد دفعة أمل لكل الشعب المصري، فرصة عظيمة لاستعادة روح التحدي والإرادة، مؤكدًا أن كل جيل يصنع لنفسه انتصاراته الخاصه، وقد صنع أبطال أكتوبر النصر، ويصنع الشعب المصري في هذه المرحلة معركة جديدة للبناء والتنمية سوف يحقق النصر بها.

وضع كلا من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والعقيد إسلام هلال نائب المستشار العسكري وممثل الجيش الثاني الميداني، واللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 48 لـنصر أكتوبر المجيد.