لرجيم صحي.. حضري ستيك اللحم بهذه الطريقة

تقومين برجيم صحي وترغبين في إعداد وصفات صحية ومفيدة قومي بإعداد وصفة ستيك اللحم مع خضار لسوتيه بهذه الطريقة البسيطة:





المقادير

- الستيك : 4 شرائح

- الزبدة : 125 غراماً

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : رشّة

- كريمة : كوب (سائلة)

- لوبياء : كوب (خضراء، رفيعة، مقطّعة نصفين)

- الفطر : 12 حبة

- البطاطس : 12 حبة (صغيرة الحجم، مقشّرة)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- طماطم : 4 حبات (صغيرة الحجم)

- خبز التوست : 4 شرائح (طري)





طريقة التحضير

- ضعي البطاطس المقشّرة في صينيّة فرن مع الطماطم واشويها حتى تنضج، مع تقليبها من وقت لآخر.

- ويمكنك فرك البطاطس بالقليل من الزبدة قبل وضعها في الفرن.

- تبّلي شرائح الستيك بالملح والفلفل الأسود.

- سخّني 25 غرام من الزبدة في مقلاة صغيرة، وقلّبي فيها اللوبياء مع رشة ملح حتى تنضج قليلاً.

- ضعي شريحة من خبز التوست في كلّ صحن تقديم، وقسّمي الخضار السوتيه بين الصحون الأربعة.

- سخّني الزيت النباتي مع 25 غرام زبدة في مقلاة، واقلي شرائح الستيك حتى تنضج.

- ارفعي شرائح الستيك عن النار وضعيها على شرائح التوست.

- ذوّبي ما تبقى من الزبدة في نفس المقلاة على نار خفيفة

- أضيفي الكريمة وحرّكي.

- نكّهي بالفلفل الأسود والملح بحسب الرغبة.

- عندما تبدأ بالغليان، ارفعيها عن النار واسكبيها فوق اللحم وقدميها.