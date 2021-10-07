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لرجيم صحي.. حضري ستيك اللحم بهذه الطريقة
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:28 ص
تقومين برجيم صحي وترغبين في إعداد وصفات صحية ومفيدة قومي بإعداد وصفة ستيك اللحم مع خضار لسوتيه بهذه الطريقة البسيطة:
المقادير
- الستيك : 4 شرائح
- الزبدة : 125 غراماً
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- فلفل أسود : رشّة
- ملح : رشّة
- كريمة : كوب (سائلة)
- لوبياء : كوب (خضراء، رفيعة، مقطّعة نصفين)
- الفطر : 12 حبة
- البطاطس : 12 حبة (صغيرة الحجم، مقشّرة)
- البازيلاء : كوب (مجمدة)
- طماطم : 4 حبات (صغيرة الحجم)
- خبز التوست : 4 شرائح (طري)
طريقة التحضير
- ضعي البطاطس المقشّرة في صينيّة فرن مع الطماطم واشويها حتى تنضج، مع تقليبها من وقت لآخر.
- ويمكنك فرك البطاطس بالقليل من الزبدة قبل وضعها في الفرن.
- تبّلي شرائح الستيك بالملح والفلفل الأسود.
- سخّني 25 غرام من الزبدة في مقلاة صغيرة، وقلّبي فيها اللوبياء مع رشة ملح حتى تنضج قليلاً.
- ضعي شريحة من خبز التوست في كلّ صحن تقديم، وقسّمي الخضار السوتيه بين الصحون الأربعة.
- سخّني الزيت النباتي مع 25 غرام زبدة في مقلاة، واقلي شرائح الستيك حتى تنضج.
- ارفعي شرائح الستيك عن النار وضعيها على شرائح التوست.
- ذوّبي ما تبقى من الزبدة في نفس المقلاة على نار خفيفة
- أضيفي الكريمة وحرّكي.
- نكّهي بالفلفل الأسود والملح بحسب الرغبة.
- عندما تبدأ بالغليان، ارفعيها عن النار واسكبيها فوق اللحم وقدميها.