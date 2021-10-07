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شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:31 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل حول قانونية تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، بسبب إيقاف النادي من القيد.


"جلسة اليوم تحسم موقف الزمالك من قيد صفقاته"


وأوضح شوبير، أن هناك جلسة استماع اليوم لحسم أمر القلعة البيضاء من فتح القيد أو استمرار إيقافه، والزمالك لديه حظ في عدم خسارة الدوري بسبب الخطأ الإداري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حرم نادي الزمالك، من قيد أي لاعب لمدة فترتي قيد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية والانتقالات الشتوية المقبلة مطلع العام المقبل 2022.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "قصة تافهة جدا تسببت في عقاب الزمالك بسبب اللاعب الصاعد حسام أشرف، ولا أقصد إهانة اللاعب لكن الأزمة من يناير 2021 كان من الممكن تجنبها بسهولة".

وأضاف: "رغم ارتكاب خطأ إداري فادح، لم يرد مسؤولو الزمالك على خطابات ضد الشكوى المقدمة ضده، واللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب عملوا تسوية مع الأكاديمية في الكاميرون، ولكن فيفا رفض تلك التسوية، لأنه كان هناك وقتا للرد ولم يتم الرد في الوقت المناسب، وهذا ليس ذنب المسؤولين الحاليين".

وتابع: "توجد جلسة اليوم أمام المحكمة الرياضية، لحسم أمر الزمالك ونظر الالتماس من أجل قيد اللاعبين قبل غلق الباب اليوم 7 أكتوبر".

واستطرد: "ربنا سترها مع الزمالك، لو حسام أشرف شارك في أي مباراة بالموسم الماضي لخسر الزمالك لقب الدوري، بسبب الأخطاء الإدارية".

واختتم: "الزمالك أمامه 3 احتمالات، أولها استمرار غلق باب القيد لفترتين، أو منع الفريق من القيد في فترة واحدة فقط، أما الاحتمال الأفضل هو إلغاء عقوبة وقف القيد، ليتمكن الفريق الأبيض من قيد صفقاته الجديدة".

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الزمالك الدوري

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