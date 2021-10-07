أسرع طريقة لتحضير الكريم كراميل في المنزل

لإعداد كريم كراميل مميز وسريع التحضير في المنزل حضري، نصف كوب من ال سكر بجانب 3 ملاعق من شراب الذرة ، و3 ملاعق كبيرة من الماء





ولإعداد الكاسترد احضري ما يلي:

حليب : 4 اكواب (كامل الدسم)

سكر : كوب ونصف

البيض : 5 حبات

صفار البيض : 3 حبات

خلاصة الفانيليا : ملعقتان صغيرتان وربع





طريقة التحضير

لتحضير الكراميل:

امزجي السكر مع الماء وشراب الذرة في قدر صغير على النار.

حركي المكونات واتركيها تغلي على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون.

وزعي الكراميل على قوالب صغيرة.





لتحضير الكاسترد:

امزجي الحليب والسكر في قدر على النار.

حركي حتى يذوب السكر وتبدأ المكونات بالغليان ثم ارفعيها عن النار مباشرة.

اخفقي في وعاء البيض مع صفار البيض ثم أضيفي مزيج الحليب ثم الفانيليا.

امزجي المكونات حتى تتجانس ثم وزعيها في القوالب فوق الكراميل.

ضعي القوالب في صينية فرن عميقة ثم اسكبي الماء الساخن في الصينية حول القوالب.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة، بالهنا والشفا.