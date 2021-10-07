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المعاينة: ضحايا حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي مجهولي الهوية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:37 ص
حادث الطريق الصحراوي بأطفيح
حادث الطريق الصحراوي بأطفيح
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات ومعاينة أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث تبين أن الضحايا جميعهم مجهولي الهوية عدا قائد السيارة فقط.

وبينت التحريات أنهم كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف، وأثناء سيرهم بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق ووفاة جميع مستقليها عدا طفل رضيع يصارع الموت داخل غرفة العناية المركزة إثر إصابته بنزيف بالمخ.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي، بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

وانتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن انقلابها ووفاة مستقليها ( 5 أطفال، 4 سيدات، ورجل).

وأصيبت سيدة أخرى وطفل رضيع عمره 9 شهور بنزيف بالمخ، وتم نقلهما إلى مستشفى أطفيح المركزي، في حالة صحية حرجة، والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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