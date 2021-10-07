ننشر تفاصيل حالة الطقس من اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 وحتى الثلاثاء المقبل

ننشر لكم في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 وحتى الثلاثاء المقبل، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس مائل للحرارة على جميع الأنحاء

أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.





حالة الطقس بداية من الأحد 10 أكتوبر

وقالت الأرصاد إنه اعتبارا من يوم الأحد 10 أكتوبر تشهد تلبلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وبقيم تتراوح من 3: 4 درجة على جنوب الصعيد .

وتتوقع الأرصاد بأن تشهد هذه الفترة طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وأوضحت الأرصاد وجود نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.