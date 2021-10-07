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بعد غياب طويل.. سهير البابلي تظهر لجمهورها بـ رسالة تحذيرية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:40 ص
سهير البابلي
سهير البابلي
ريهام كمال

أطلت النجمة الكبيرة سهير البابلي، بعد غياب طويل في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سهير البابلي، في مقطع الفيديو وهي تحذر جمهورها من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت سهير البابلي: "يلا يا حبايبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم".

وتابعت سهير البابلي: "لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان لأولادي ولأولاد ولادي".



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