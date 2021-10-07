عروض الحكومة.. قائمة كاملة بأسعار حلوى المولد النبوي

تخفيضات 25%



وبدأت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح حلوى المولد بمنافذها، وعددها 15 منفذًا بمحافظات القاهرة والجيزة، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنةً بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى.



وتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد بأسعار تبدأ بـ65 جنيهًا للكيلوجرام السادة، وعبوة كارتون 2 كيلوجرام سادة لوكس بـ130 جنيهًا، وعبوة باغ 2 كيلوجرام سادة بـ150 جنيهًا، وعبوة سادة 3 كيلوجرامات بـ200 جنيه، وأيضًا طرح عبوة سادة لوكس كارتون 5 كيلوجرامات بـ375 جنيهًا، عبوة مميزة بالأصناف، وكذلك طرح أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات، عبوة 3 كيلوجرامات كارتون بـ350 جنيهًا، وعبوة 3 كيلوجرامات فاخرة مكسرات باغ بـ375 جنيهًا، وعبوة 5 كيلوجرامات فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيهًا، مميزة بالأصناف، وعبوة 6 كيلوجرامات فاخرة بالمكسرات بـ650 جنيهًا.



الأسعار بالمجتمعات الاستهلاكية



شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي، والتي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية، زيادة طفيفة عن أسعار العام الماضي، بواقع 5 جنيهات في الكيلو جرام المشكل.



وفي وقت سابق، تم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ ب من 65 جنيها للكيلو، وعبوة 2 كيلو بـ 120 جنيها للكرتون، و150 جنيها للباغة، والعبوة 3 كيلو بـ200 جنيه.



وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العبوة زنة ال5 كيلو بـسعر 350 جنيها، علاوة على طرح أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو بـ 350 جنيها للكرتون و375 جنيها للباغ، وعبوة 5 كيلو بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف"، وعبوة 6 كيلو بسعر 650 جنيها.

يبحث المصريون خلال الساعات الحالية عن أسعار حلوى المولد النبوي الشريف الذي يحل على المسلمين في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام القادمة.وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،عن أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1443 ستكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم 18 أكتوبر.