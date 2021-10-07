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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1705 مواطنين

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:41 ص
ارشيفية
ارشيفية
أحمد الخميسي
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية اولاد الشيخ، بمركز مغاغة، خلال يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1705 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 287 حالة جراحة و644 حالة اطفال و267 باطنة و109 قلب و62 نساء و58 اسنان و131 جلدية و96 انف واذن و51 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 135 تحاليل مختلفة وعمل 10 حالة موجات صوتية وعمل 8 حالة رسم قلب وعمل 10 حالة اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 100 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 101 متردد.

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مصر صحة المنيا حياة كريمة المنيا اخبار المنيا

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