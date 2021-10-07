رئيس مياه القناة: الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الشتاء

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من مراجعة كافة شنايش والبالوعات، بالإضافة الي التأكد من مراجعة خطوط سحب وطرد وشبكات ومحطات الصرف الصحي عن إنهاء جميع أعمال توصيل جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لمواجهة السيول والأمطار، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، بالإضافة الي مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم التأكد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحى، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، مؤكدًا أن شركة محافظات القناة بدأت بالفعل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق، وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى.



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتى فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.



وكان اللواء عبد الحميد عصمت، تفقد الاصطفاف لكافة معدات وسيارات الشركة في محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، حيث تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة.

