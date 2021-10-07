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غدًا.. أبطال حكاية "على الهامش" ينتهون من تصويره استعدادًا لعرضه

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:47 ص
نرمين الفقي وصبري فواز
نرمين الفقي وصبري فواز
ريهام كمال

ينتهي صناع حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا" من التصوير غدًا الجمعة، وذلك استعدادًا لعرضه يوم الأحد المقبل عبر شاشة dmc.

"علي الهامش"، بطولة نرمين الفقي، صبري فواز، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد شفيق، ويتناول العمل قضية اجتماعية وهي التنمر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي في 10 حلقات.

وتجسد الفنانة نرمين الفقي خلال أحداث حكاية "على الهامش" شخصية سيدة توجد لديها مشكلة ما تجعلها عرضة للتنمر، ولكنها تظل تقاومها بقوة شخصيتها وثقتها بنفسها لتنجح في وقف المتنمرين عن التنمر عليها.





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