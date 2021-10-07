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محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:48 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
شيماء الريس
التقى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أطفال 8 محافظات حدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه وزارة الثقافة، وذلك بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصار حرب أكتوبر 73.

وأتاح المحافظ الفرصة للأطفال ببداية اللقاء للحديث عن انتصارات حرب أكتوبر، واستعراض معلوماتهم عنها، في ظل تفاعل كبير من الأطفال الذين عرضوا كم كبير من المعلومات عن نصر أكتوبر 73 بكل فخر وسعادة.

وتحدث محافظ بورسعيد مع الأطفال عن بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر، ودور الدولة المصرية والشعب المصري خلال المعركة، فضلًا عن السلام الذي فرضته مصر عقب انتصار 73.

وكان محافظ بورسعيد قد وضع إكليلًا من الزهور، صباح اليوم، على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة"، بحضور اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات التنفيذية،
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر
محافظ بورسعيد يلتقي أطفال 8 محافظات حدودية ضمن احتفالات أكتوبر

الكلمات المفتاحية

نصر اكتوبر حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر اكتوبر 73

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