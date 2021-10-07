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إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم الصحراوي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:49 ص
إسعاف
إسعاف
إيمان عبد العاطي
أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الفيوم الصحراوي اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث ووجود مصابين، بالطريق المشار إليه.

تبين بالفحص انقلاب سيارة أجرة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى أقرب مستشفى.

مدير المرور دفع بونش إغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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