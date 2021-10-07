المركزي للتعمير: الدولة تستهدف زيادة مساحة المعمور فى سيناء

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير، إن الدولة تنفذ عدد كبير من المشروعات من أجل تنمية سيناء، حيث تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وسيتم من خلالها استصلاح 400 ألف فدان.



وأشار "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الدولة ركزت على البنية التحتية وربط سيناء بالوادي والدلتا، حيث تستهدف الدولة تنفيذ مشروعات جاذبة للاستثمار، وزيادة المساحة المعمورة داخل سيناء.



وأضاف أنه جاري تنفيذ 22 تجمع في وسط وشمال وجنوب سيناء، وهى تجمعات متكاملة الخدمات وتم تنفيذ 18 تجمع منها، والتي بدورها ستساهم في جذب العديد من المشروعات، منوها بأن تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها في سيناء منذ 2014 وحتى الآن بلغت 700 مليار جنيه.

