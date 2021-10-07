اليونان تصوت على اتفاقية دفاع مع فرنسا

من المقرر أن يصوت المشرعون اليونانيون، اليوم الخميس، على اتفاق دفاعي واسع مدته خمس سنوات تم توقيعه الأسبوع الماضي مع فرنسا والذي يتضمن بندًا للمساعدة المتبادلة في حالة هجوم من قبل طرف ثالث.





ووقع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لباريس في 28 سبتمبر، أعلنت خلالها اليونان أيضًا أنها ستشتري ثلاث فرقاطات فرنسية للبحرية اليونانية.





تأتي صفقة الشراء والدفاع في وقت يتزايد فيه التوتر بشكل عام بين اليونان وزميلتها العضو في حلف شمال الأطلسي وتركيا المجاورة بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط. كانت المناظرة والتصويت البرلماني يوم الخميس لاتفاقية الدفاع فقط، وليس شراء السفن الحربية. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على الصفقة لأن المحافظين الحاكمين يتمتعون بأغلبية مريحة في البرلمان.





كان الخصمان الإقليميان اليونان وتركيا على خلاف منذ عقود حول سلسلة من النزاعات، بما في ذلك ترسيم الجرف القاري، والحقوق الإقليمية في بحر إيجه، والحدود الجوية والبحرية، وترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة - وهي المناطق التي يكون لكل بلد فيها حصريًا. حقوق استغلال الموارد - في البحر الأبيض المتوسط.





أعلنت حكومة اليونان العام الماضي أنها ستصلح جيشها، بما في ذلك تعيين أفراد وبرنامج مشتريات عسكري كبير شهد بالفعل شراء البلاد 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال.





يتضمن اتفاق الدفاع مع فرنسا بند المساعدة المتبادلة، والذي ينص على أن الجانبين سيساعد كل منهما الآخر "بكل الوسائل المناسبة المتاحة لهما، وإذا لزم الأمر باستخدام القوة المسلحة، إذا تأكدوا بشكل مشترك من أن هجومًا مسلحًا على أراضي أحدهما ".ويتضمن الاتفاق أيضًا بندًا بشأن مشاركة اليونان في العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا مثل تلك التي نفذتها في منطقة الساحل بأفريقيا.





قال ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي إن بند المساعدة المتبادلة "ينص بشكل أساسي على أنه إذا تعرضت أي دولة للهجوم، وإذا تعرضت أراضيها للاعتراض، وتم الطعن في سيادتها، فعندئذ يكون هناك التزام من قبل الطرف الآخر لمساعدتها". وفي حديثه في مؤتمر منتدى أثينا للديمقراطية، صرح ميتسوتاكيس إن "هذه شراكة إستراتيجية تتجاوز في رأيي بنود المساعدة المتبادلة المضمنة حاليًا في المعاهدات الأوروبية".



