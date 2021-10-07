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"الدنيا مقلوبة".. أيتن عامر تتلقى رسالة تحذيرية من مدرسة أولادها

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:55 ص
أيتن عامر
أيتن عامر
ريهام كمال

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن إرسال مدرسة أولادها رسالة تحذيرية بسبب المسلسل الكوري "squid games".

ونشرت أيتن عامر، تدوينة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطرًا على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع".

وتابعت: " الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا لأن الدنيا مقلوبة بسببه".

ومن الجدير بالذكر أن حقق المسلسل الكوري كل هذا النجاح، بسبب ظهور اللعبة Doll في العمل، مما تفاعل معها العديد من جمهور الوطن العربي نتيجة مشاهدة الكثير من فيديوهاتها، بالإضافة إلي وضع مجسمات لها في بعض الأماكن، مما لفت انتباه الكثير من المشاهدين.
"الدنيا مقلوبة".. أيتن عامر تتلقى رسالة تحذيرية من مدرسة أولادها
"الدنيا مقلوبة".. أيتن عامر تتلقى رسالة تحذيرية من مدرسة أولادها

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مشاهير الفنانة ايتن عامر الفجر الفني أيتن عامر squid games

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