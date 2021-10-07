إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا (أسماء)





أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين، بطريق البسقلون بمركز العدوة، شمال المنيا.تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 4267 ملاكي " ثمانية"، بأخرى رقم 2179 ربع نقل، بطريق قرية البسقلون، التابعة لمركز العدوة، نتيجة السرعة.تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم رجب محمد خليفة، 59 سنة، محمد حسن عبد الوهاب، 40 سنة، مقيمين بالعدوة، ومحمد أحمد عبد الرسول، 50 سنة، وهند أبو عبد الحميد، 50 سنة، مقيمين مغاغة، وعصام عيد مصطفي، 20 سنة، مقيم ببني سويف.تم نقل المصابين إلى مستشفي العدوة المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.