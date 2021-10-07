تفاصيل ضبط شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة بدون ترخيص بمحافظة الفيوم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة "شبكة لاسلكية" للمشتركين معه نظير أجر مادي شهري، وذلك دون الحصول على موافقة من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وقيامه بإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة" السيستم"، متخذًا من أعلى سطح إحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم مقرًا لمزاولة ذلك النشاط.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط (عامل بالشبكة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (وحدة معالجة مركزية محمل عليها ملفات تعديل أجهزة "الريسيفر" للتحكم بالقنوات ومحمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة – جهاز "أنكودر" لتجميع القنوات الفضائية- جهاز "موديليتور" لتخليق الترددات – جهاز هوائى إرسال "إنتنا" مدمج به وحدة لدفع الإشارة – إنتنا تصنيع محلى – 11 جهاز إستقبال "ريسيفر" تابعة لعدة شركات – 2 كارت فك شفره للقنوات الفضائية المشفرة – 9 أجهزة إستقبال "ريسيفر" لفك الشفرة ولفتح القنوات الفضائية المشفرة - 10 قطع "لانات" للإتصال بالإنترنت لفتح شفرة القنوات الفضائية المشفرة – وحدة سويتش لتوصيل الإنترنت – طبق إستقبال القنوات الفضائية – شاشة عرض – مجموعة من الشواحن والأجهزة الخاصة بالشبكة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وأنه عامل بالشبكة، كما أكدت التحريات أن شبكة البث الفضائى المضبوطة تقدم خدماتها الغير مشروعة لعدد (15000) من المشتركين بمدينة الفيوم وضواحيها عبر تقنيات البث الرقمى المشفر مقابل مبلغ نقدى يتم تحصيله شهريًا من كل مشترك.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.