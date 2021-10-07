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كارتيرون يستقر على رباعي دفاع الزمالك في الموسم الجديد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:00 م
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف
استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على لاعبي دفاع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة من الموسم الجديد.
دفاع الزمالك في الموسم الجديد
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حدد هوية اللاعبين المقرر الاعتماد عليهم في خط الدفاع.
وأكد المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استقر على الاعتماد على الثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء لقيادة دفاع الفريق بالموسم الجديد.
وأشار المصدر إلى أن تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأخيرة شهدت تركيز كارتيرون على تواجد الثنائي الونش ومحمود علاء بشكل أساسي في تشكيل الفريق.
من الجدير بالذكر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك حسموا صفقة محمود شبانة مدافع أسوان مقابل 5 ملايين جنيهًا، إلا أن اللاعب أصبح مرشحا للخروج من قائمة الفريق بسبب أزمة القيد التي ضربت النادي الأبيض.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري المصري

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