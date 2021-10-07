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مدرب البرتغال ينقلب على نجم أتلتيكو مدريد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
واصل المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، تجاهله للاعب أتلتيكو مدريد جواو فيليكس، على الرغم من حقيقة أن القائمة الأولية التي تم استدعاؤها لخوض مباراتي قطر ولوكسمبورج شهدت أربع إصابات، بعد خروج كلاً من ترينكاو وجيريرو من المعسكر، واكتفى المدرب البرتغالي باستدعاء نيلسون سيميدو.
وأفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بأن ظهير بروسيا دورتموند رافائيل جيريرو أصيب خلال التدريب، وغادر معسكر المنتخب بعد الفحوصات الطبية.
ومن جانبه، لم يتمكن لاعب برشلونة السابق وولفرهامبتون الحالي، فرانسيسكو ترينكاو، الذي حضر بعد إصابة دومينجوس دوارتي ورافا سيلفا، من الانضمام للمعسكر بعد أن جاءت نتيجة اختبار (كوفيد-19) السريع إيجابية.
وسيصل سيميدو اليوم، بينما انضم بالفعل إلى المعسكر كل من مدافع ليل جوزيه فونتي وجناح ميلان رافائيل لياو.
يذكر أن منتخب البرتغال سيخوض مباراتين على ملعب ألجارفي، إحداهما ودية أمام قطر السبت المقبل، والأخرى أمام لوكسمبورغ في إطار تصفيات كأس العالم 2022 الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر (تشرين الأول).

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