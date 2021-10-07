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أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر سبتمبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:53 م
ارشيفية
ارشيفية
كريم وزيري
قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الفعاليات المميزة وذلك خلال شهر سبتمبر، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى لرفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

حيث تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظات (الجيزة – البحر الأحمر– الفيوم) بكافة أجهزتهم التنفذية ومديريات الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهم وإستعدادتهم لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئه.

وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة من جامعة بنى سويف إلى قاعدة الأسكندرية البحرية، بالإضافة إلى زيارات لطلاب جامعات عين شمس وبنى سويف وكذا العاملين بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر.

وفى إطار حرص القيادة السياسية على الإهتمام بالمشروعات القومية والحرص على مشاركة الشباب فى حضور تلك الإفتتاحات حرصت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على مشاركة عدد من طلاب الجامعات فى الإفتتاحات الرئاسية التى تمت خلال شهر سبتمبر، وكذا تنظيم الندوة التثقيفية الثالثة والعشرون بجامعة الزقازيق لزيادة الوعى لدى الشباب الجامعى بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

وعرفانًا بتضحيات الشهداء قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بدمائهم الذكيه لرفعه شأن مصرنا الغالية.

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