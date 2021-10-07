القوات المسلحة تنظم احتفالية لزوجات الضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسى



وقامت هيئة الإستخبارات العسكرية ممثله فى جهاز الملحقين الحربيين بالإعداد والتجهيز لتنفيذ الإحتفالية بواسطة زوجات الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسى العسكرى وبالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة.



شملت الإحتفالية عرض الدور الحيوى الذى تقوم به زوجات الضباط فى شتى المجالات المختلفة لزيادة التوعية والترويج لدور المرأة المصرية داخل الأوساط الدبلوماسية المختلفة، وتم تنفيذ بعض المعارض الفنية التى تعتبر محاكاة للمعارض التى تقوم بها زوجات الضباط بالتمثيل العسكرى بالخارج. وقد أظهرت هذه المعارض المستوى التدريبى الراقى الذى وصلت إليه زوجات أعضاء التمثيل الدبلوماسى العسكرى فى تنفيذ الأنشطة المختلفة التى تقوم بها فى المجتمعات الدبلوماسية بالخارج.

فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بدور زوجات الضباط المرشحين للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج.