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القوات المسلحة تنظم احتفالية لزوجات الضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسى

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:00 م
ارشيفية
ارشيفية
كريم وزيري
نظمت القوات المسلحة إحتفالية بعنوان "هى بالمصرى" بحضور نخبة من ممثلى وزارة الخارجية المصرية وبعض زوجات السفراء المصريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجات الملحقين العسكريين الأجانب وبعض أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى سفاراتهم بالقاهرة وبمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بدور زوجات الضباط المرشحين للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج.

وقامت هيئة الإستخبارات العسكرية ممثله فى جهاز الملحقين الحربيين بالإعداد والتجهيز لتنفيذ الإحتفالية بواسطة زوجات الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسى العسكرى وبالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة.

شملت الإحتفالية عرض الدور الحيوى الذى تقوم به زوجات الضباط فى شتى المجالات المختلفة لزيادة التوعية والترويج لدور المرأة المصرية داخل الأوساط الدبلوماسية المختلفة، وتم تنفيذ بعض المعارض الفنية التى تعتبر محاكاة للمعارض التى تقوم بها زوجات الضباط بالتمثيل العسكرى بالخارج. وقد أظهرت هذه المعارض المستوى التدريبى الراقى الذى وصلت إليه زوجات أعضاء التمثيل الدبلوماسى العسكرى فى تنفيذ الأنشطة المختلفة التى تقوم بها فى المجتمعات الدبلوماسية بالخارج.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القوات المسلحة الفجر التمثيل الدبلوماسى

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