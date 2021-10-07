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شركة موديرنا تعتزم إنتاج 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا سنويا في أفريقيا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت شركة موديرنا، اليوم الخميس، عزمها إنشاء أول مركز في إفريقيا لإنتاج 500 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا سنويًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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