محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية بمبادرة "حياة كريمة"





وأشار إلى أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات رفع مستوى البنية الأساسية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ونسب تنفيذها، بالإضافة الى استعراض خطة العمل المستقبلية بتلك المشروعات على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة، لتحقيق أقصى استفادة من المواقع المزمع تنفيذ المشروعات عليها لتحقيق الغرض منها.



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات رفع مستوى البنية الأساسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، التى تضم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والشباب والرياضة، والأبنية التعليمية، والري، والغاز الطبيعي، والمجمعات الخدمية والزراعية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور وكلاء وزارات الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة، والشباب والرياضة، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ومدير عام الأبنية التعليمية، وممثلى الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة، ومسئول شركة الغاز، وممثلي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنسقي ومتطوعي مبادرة حياة كريمة.قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن محافظ الفيوم في بداية الاجتماع رحب بالحضور، مقدمًا لهم ولجميع أبناء المحافظة وللشعب المصري التهنئة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.