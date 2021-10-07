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بـ70 مليون جنيه.. ضبط رسالة أدوات منزلية مهربة جمركيا داخل شركة بالعياط

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:06 م
قوات أمن - أرشيفية
قوات أمن - أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، تنسيقا مع قطاع أمن المنافذ، في القبض على مالك شركة لحيازته رسالة أدوات منزلية مهربة جمركيا، بمركز العياط جنوب الجيزة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ قيام مالك شركة، كائنة بمنطقة العياط بالجيزة باستيراد رسالة من إحدى الدول داخل 2 حاوية مشمولهما (أدوات منزلية)، وقيام الشركة بإخفاء بضائع محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لكشف وجرد مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنشطات مختلفة الأنواع والأشكال تزن حوالى (50 طن).

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ وقدره (70،000،000) سبعون مليون جنيه.

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حوادث الفجر تهريب جمركي بوابة الفجر الفجر العياط الحوادث

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