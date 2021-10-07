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دار الإفتاء: زواج المحلل حرام شرعا باتفاق الفقهاء

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافة الاعلامي شريف عامر لشاب تزوج كمحلل 33 مرة في عامين، وقال المحلل "مبعملهاش لأى حد، لازم يكون معرفة شخصية أو لحد أعرفه شخصيا.. وبدون مقابل لو عملت كده بمقابل يبقى بعمل حاجة غلط، ولما أعمل كده الأسرة دي بترجع لبعضها".
 
وقالت دار الإفتاء إن الزواج بشَرْط التحليل حرام شرعا، معلنة أن زواج المرأة المَبْتوتة أي -المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.

وروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.
 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

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