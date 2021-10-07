موسيماني يستقر على بديل أفشة أمام بطل النيجر

تأكد بشكل رسمي غياب الدولي محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأكد مصدر خاص داخل صفوف القلعة الحمراء، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، استقر بشكل كبير على بديل أفشة خلال مواجهة بطل النيجر.





مشيراً: أن الجهاز الفني يدرس الدفع بـ محمد محمود منذ بداية اللقاء، بدلا من محمد مجدي فشة.





وكان محمد محمود قد تعافى من الإصابات الكثيرة التى عطلته منذ الانتقال إلى القلعة الحمراء قادما من صفوف فريق وادى دجلة.





ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلى إلى النيجير يوم 14 أكتوبر، لخوض اللقاء يوم 16 أكتوبر الجارى.