كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية



الجدول الزمني للمشروع ومكوناته





تكلفة المشروع وحصة مصر منها

وتبلغ تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، يخص مصر منها 8 مليارات جنيه، ويتم الحصول على أغلبيته من صناديق عربية، وذلك لعدم الرغبة في تحميل الدولة المصرية أي أعباء، وتصل حصة مصر إلى 550 مليار دولار.



مراحل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وينقسم المشروع إلى 3 مراحل؛ أولها إنشاء خطوط هوائية بطول 355 كيلو متر بتقنية التيار المستمر التي تستخدم لأول مرة في مصر، على أن تتضمن المرحلة الأولى من المشروع نقل 1500 ميجاوات؛ وهي نصف طاقة المشروع الكلية، ويتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى يونيو 2024 بقدرة 2000 ميجا وات.



ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتر.



فوائد المشروع للبلدين

ويحقق المشروع عند تشغيله عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين منها؛ تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.



جهود مصر للربط الكهربائي بين الدول

وكشفت دراسات عن ضرورة وجود ربط كهربائي بين جميع الدول العربية، ولذلك تسعى مصر لذلك، فلديها مشروعات ربط كهربائي أيضًا مع السودان والأردن وليبيا، كما تجري وزارة الكهرباء مفاوضات حاليًا للربط الكهربائي مع قبرص واليونان عن طريق كابلات بحرية.

دخلت اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، والذي تم توقيعه يوم الثلاثاء الماضي، حيث تعد ركيزة للربط الكهربائي العربي، حيث يختلف وقت ذروة الاستهلاك بين الدولتين بفارق 6 ساعات تقريبًا.ويتيح هذا المشروع حصول الدولتين على الكهرباء من بعضهما البعض أثناء وقت الذروة، كما يتيح إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج فى المستقبل.وبدأت الدراسات المرتبطة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية منذ عام 2012، على أن يتم البدء الفعلي في تنفيذه عام 2022، وشملت اتفاقية الربط الكهربائي عدة عقود مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية مسؤولة عن تنفيذ المشروع.ويمثل المشروع ارتباطًا قويًا بين مصر والسعودية بإجمالي قدرات 150 ألف ميجا وات، وإجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية تصل لـ 38% من إجمالى الطاقة المنتجة بالوطن العربي.ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، ويتم إنشاؤه في جدول زمني لمدة 42 شهرًا من تاريخ التوقيع، ويتكون ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتي ﻣﺤوﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠو ﻓولت ﺑمدﻳﻨﺔ بدﺭ، ﻭﻣﺤطة ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭبط ﺍلخط ﺍﻟﻬوﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤري ﺑﻤدﻳﻨﺔ ﻧبق ﺑﺎﻷﺭﺍضي ﺍﻟﻤﺼرﻳﺔ.