Advertisements

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:00 م
مصر والسعودية
مصر والسعودية
كتبت أمنية فوزي
دخلت اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، والذي تم توقيعه يوم الثلاثاء الماضي، حيث تعد ركيزة للربط الكهربائي العربي، حيث يختلف وقت ذروة الاستهلاك بين الدولتين بفارق 6 ساعات تقريبًا.

أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
ويتيح هذا المشروع حصول الدولتين على الكهرباء من بعضهما البعض أثناء وقت الذروة، كما يتيح إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج فى المستقبل.

وبدأت الدراسات المرتبطة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية منذ عام 2012، على أن يتم البدء الفعلي في تنفيذه عام 2022، وشملت اتفاقية الربط الكهربائي عدة عقود مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية مسؤولة عن تنفيذ المشروع.

الجدول الزمني للمشروع ومكوناته
ويمثل المشروع ارتباطًا قويًا بين مصر والسعودية بإجمالي قدرات 150 ألف ميجا وات، وإجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية تصل لـ 38% من إجمالى الطاقة المنتجة بالوطن العربي.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، ويتم إنشاؤه في جدول زمني لمدة 42 شهرًا من تاريخ التوقيع، ويتكون ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتي ﻣﺤوﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠو ﻓولت ﺑمدﻳﻨﺔ بدﺭ، ﻭﻣﺤطة ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭبط ﺍلخط ﺍﻟﻬوﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤري ﺑﻤدﻳﻨﺔ ﻧبق ﺑﺎﻷﺭﺍضي ﺍﻟﻤﺼرﻳﺔ.

تكلفة المشروع وحصة مصر منها
وتبلغ تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، يخص مصر منها 8 مليارات جنيه، ويتم الحصول على أغلبيته من صناديق عربية، وذلك لعدم الرغبة في تحميل الدولة المصرية أي أعباء، وتصل حصة مصر إلى 550 مليار دولار.

مراحل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
وينقسم المشروع إلى 3 مراحل؛ أولها إنشاء خطوط هوائية بطول 355 كيلو متر بتقنية التيار المستمر التي تستخدم لأول مرة في مصر، على أن تتضمن المرحلة الأولى من المشروع نقل 1500 ميجاوات؛ وهي نصف طاقة المشروع الكلية، ويتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى يونيو 2024 بقدرة 2000 ميجا وات.

ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتر.

فوائد المشروع للبلدين
ويحقق المشروع عند تشغيله عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين منها؛ تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

جهود مصر للربط الكهربائي بين الدول
وكشفت دراسات عن ضرورة وجود ربط كهربائي بين جميع الدول العربية، ولذلك تسعى مصر لذلك، فلديها مشروعات ربط كهربائي أيضًا مع السودان والأردن وليبيا، كما تجري وزارة الكهرباء مفاوضات حاليًا للربط الكهربائي مع قبرص واليونان عن طريق كابلات بحرية.

الكلمات المفتاحية

مصر مشروع ربط كهربائي ربط كهربائي السعودية الركيزة العربية الربط الكهربائي

أخبار تهمك

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "كاس" تصدم الزمالك وتؤيد قرار منعه من القيد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 19 ساعة

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء: مصر تخطط لزيادة شبكات الربط مع الدول العربية والإفريقية (فيديو)

9 معلومات عن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

التفاصيل الكاملة للربط الكهربائي بين مصر والسعودية

طاقة البرلمان: إنشاء سوق عربية في الكهرباء بداية جادة للتعاون الاقتصادي

ما لا تعرفه عن الربط الكهربائي مع السعودية

البداية قريبا.. كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements