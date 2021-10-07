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رغم رحيل ميسي.. برشلونة يتكبد خسائر مالية فادحة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:00 م
ميسي
ميسي
أعلن برشلونة الإسباني في بيان رسمي عن تفاصيل نهاية السنة المالية 2020/2021 والتي يجب تقديمها من أجل الحصول على موافقة الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في 17 أكتوبر الحالي.
وأفاد الموقع الرسمي لبرشلونة بأن فيران ريفرتر الرئيس التنفيذي للنادي الكتالوني قام بتفصيل الأرقام الخاصة بالسنة المالية وتم الكشف بأن الإيرادات بلغت 631 مليون يورو وهي أقل بكثير من مبلغ 828 مليون يورو التي تم تحديدها في الميزانية.
وأوضح النادي الكتالوني في بيانه أن النتيجة كانت 481 مليون يورو خسائر بعد خصم الضرائب ونتج عن ذلك انخفاض الإيرادات وعدم القدرة على تحديد حجم الإنفاق.
ولفت برشلونة أن الانخفاض في الإيرادات بلغ 224 مليون يورو بنسبة -26% مقارنة بالعام الماضي في حين ارتفعت النفقات لتصل إلى رقم قياسي بلغ مليار و136 مليون يورو بزيادة بنسبة 19%.

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