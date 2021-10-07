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محافظ الفيوم: وضع منظومة رقمية موحدة لتسجيل أعمال مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:13 م
ارشيفية
ارشيفية
الفيوم: ريهام على
أكد الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، على آليات تطوير منظومة العمل من خلال إعداد منظومة رقمية موحدة لتسجيل نسب التنفيذ بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" أولًا بأول، بالتنسيق بين مسئول المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة والأفرع بمجالس المدن من جانب، ومسئولي مجلسي إطسا ويوسف الصديق، ومختلف مسئولي القطاعات والشركات العاملة بتنفيذ مشروعات المبادرة من جانب آخر.

وأشار الى العمل بالتوازي مع مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يتيح التعامل من خلال اللغة الموحدة بعيدًا عن تضارب البيانات من جهة لأخرى، بهدف الإسراع فى آليات العمل وتحسين الآداء في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وفقًا للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية بإشراف المتخصصين.

وأكد محافظ الفيوم، استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروعات العالقة والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لها، لافتًا الى ضرورة الربط بين مختلف الجهات لتنفيذ المشروعات بشكل متكامل وبما لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، موجهًا برصد معوقات التنفيذ إن وجدت، مؤكدًا على إنهاء المشروعات بالتوازي مع إنهاء الإجراءات المستندية.

ووجه المحافظ، بسرعة إزالة معوقات تنفيذ مشروعات رفع مستوى البنية الأساسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشددًا على سرعة رفع خط الصرف الصحي من الموقع المخصص لإقامة مجمع قرية قلمشاه الخدمي بمركز إطسا إلى مكان بديل، بجانب سرعة الرفع المساحي لمواقع محطات الصرف بقرى شدموه والقاسمية وكفر الزعفراني، فضلًا عن تدبير قطع أراضي لمحطات الصرف الصحى بقريتى خلف ومعصرة عرفة بالمركز نفسه، كما وجه بالتنسيق بين مسئولي الري وشركة الغاز لفك بعض التشابكات لتنفيذ شبكات الغاز تبعًا للجدول الزمني المحدد، مع العمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات حيال تنفيذ المشروعات المتداخلة فيما بينهما.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور وكلاء وزارات الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة، والشباب والرياضة، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ومدير عام الأبنية التعليمية، وممثلى الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة، ومسئول شركة الغاز، وممثلي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنسقي ومتطوعي مبادرة حياة كريمة.

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