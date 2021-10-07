زوجة جمال الغيطاني تكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الأديب الراحل بالجيش المصري (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني، إن ارتباط الغيطاني بالجيش المصري كان ارتباطا كبير منذ أن كان عمره 23 عاما.



وأشارت "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الغيطاني كان يقيم بشكل دائم في مدن القناة في سن مبكر، وهو ما سمح بمعايشة عميقة جدا ساعدته في رصد حياة الجندي المصري.



وأضافت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني، أن الجنود كانوا بالنسبة للأديب جمال الغيطاني بمثابة أهله، لافتة إلى أنها تعرفت على الغيطاني خلال فترة تغطية حرب أكتوبر، معقبة: "الغيطاني ادخلني هذا العالم ليس مهنيا فقط ولكن إنسانيا أيضا".

