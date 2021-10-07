حسام داغر عن والده "كان بطل من أبطال حرب أكتوبر"

تحدث الفنان حسام داغر عن والده الذي كان بطل من أبطال حرب أكتوبر وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".









و نشر الفنان حسام داغر صور لوالده الراحل وعلق عليها قائلاً:"اكبر علامة نصر في التاريخ .. الله يرحم والدي المهندس مصطفي حماد بطل من ابطال حرب اكتوبر و حروب الاستنزاف قطاع الصاعقه قسم الوحدات الخاصه البحريه







وأضاف ذكرياته كلها كانت عن فترة الحرب و الخدمة في الجيش قبل توجهه للعمل في الكويت كإن الحياة توقفت عنده بعد ذلك و ظل لاخر يوم في عمره يفخر بمشاركته في الحرب .. الله يرحم والدي و كل الشهداء الي ضحوا بحياتهم فداء لتراب الوطن .. فداء لتراب سيناء".









يذكر أن آخر أعمال الفنان حسام المراغي مسلسل أحسن اب الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، هاجر أحمد إخراج معتز التوني.